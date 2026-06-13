Qatar - Suiza, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Qatar - Suiza: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Qatar - Suiza: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 junio 2026 16:00
Seguir en

Madrid, 13 de junio de 2026.

Las selecciones de Qatar y Suiza debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Levi's Stadium este sábado a las 21:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Canadá 1 1
2 Clasificado Bosnia y Herzegovina 1 1
3 Tercero ¿? Qatar 0 0
4 Eliminado Suiza 0 0

-Onces iniciales probables.
QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Elamin; Ahmed Fathi, Issa Laye, Jassem Gaber; Edmilson Junior, Almoez Ali, Akram Afif.
SUIZA: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Dan Ndoye, Granit Xhaka, Fabian Rieder, Ruben Vargas, Breel Embolo.

Contador

Contenido patrocinado