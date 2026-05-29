Quentin Halys - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Quentin Halys - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.

El tenista francés Quentin Halys(90) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 20:15.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Quentin Halys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Ugo Humbert 0-3 (4-6, 6-7, 6-7) Quentin Halys 24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Quentin Halys 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Mattia Bellucci 16/05/2026 Bordeaux (Semifinal) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-2, 6-4) Quentin Halys 15/05/2026 Bordeaux (Cuartos de final) Quentin Halys 2-0 (6-3, 7-6) Giovanni Mpetshi Perricard 15/05/2026 Bordeaux (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-1 (1-6, 0-2) Quentin Halys

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.