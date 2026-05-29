Quentin Halys - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Quentin Halys - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP
Quentin Halys - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 19:16
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Madrid, 29 de mayo de 2026.

El tenista francés Quentin Halys(90) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 20:15.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Quentin Halys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Ugo Humbert 0-3 (4-6, 6-7, 6-7) Quentin Halys
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Quentin Halys 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Mattia Bellucci
16/05/2026 Bordeaux (Semifinal) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-2, 6-4) Quentin Halys
15/05/2026 Bordeaux (Cuartos de final) Quentin Halys 2-0 (6-3, 7-6) Giovanni Mpetshi Perricard
15/05/2026 Bordeaux (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-1 (1-6, 0-2) Quentin Halys

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) Alexander Zverev
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Benjamin Bonzi 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Luciano Darderi 2-1 (1-6, 7-6, 6-0) Alexander Zverev
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 0-2 (1-6, 4-6) Alexander Zverev
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (5-7, 3-6) Alexander Zverev

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