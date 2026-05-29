Quentin Halys - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Quentin Halys - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de mayo de 2026.
El tenista francés Quentin Halys(90) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 20:15.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Quentin Halys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-3 (4-6, 6-7, 6-7)
| Quentin Halys
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Quentin Halys
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Mattia Bellucci
|16/05/2026
| Bordeaux (Semifinal)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Quentin Halys
|15/05/2026
| Bordeaux (Cuartos de final)
| Quentin Halys
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|15/05/2026
| Bordeaux (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-1 (1-6, 0-2)
| Quentin Halys
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 0-3 (4-6, 2-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-0)
| Alexander Zverev
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Alexander Zverev