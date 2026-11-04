Quentin Halys - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El tenista Francés Quentin Halys(46) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este miércoles no antes de las 11:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Quentin Halys
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Quentin Halys
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Arthur Fery
|26/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Holger Rune
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Quentin Halys
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Quentin Halys
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Alexander Blockx
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Quentin Halys
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Coleman Wong
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Frances Tiafoe
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Frances Tiafoe
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Kei Nishikori
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe