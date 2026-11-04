Quentin Halys - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 11:25
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El tenista Francés Quentin Halys(46) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este miércoles no antes de las 11:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Quentin Halys

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Quentin Halys 2-0 (7-6, 7-5) Arthur Fery
26/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Holger Rune 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Quentin Halys
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Quentin Halys
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Quentin Halys 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Alexander Blockx
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Quentin Halys 2-0 (6-4, 7-6) Coleman Wong

Últimos Resultados de Frances Tiafoe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 7-5) Frances Tiafoe
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Frances Tiafoe
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Yannick Hanfmann 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-5) Frances Tiafoe
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Kei Nishikori 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe

Quentin Halys rompe el servicio de Frances Tiafoe y se pone 4-0 por delante.

Quentin Halys rompe el servicio de Frances Tiafoe y se pone 4-0 por delante.

Quentin Halys se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Quentin Halys se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Quentin Halys rompe el servicio de Frances Tiafoe y se pone 2-0 por delante.

Quentin Halys rompe el servicio de Frances Tiafoe y se pone 2-0 por delante.

Quentin Halys gana el primer juego y domina 1-0

Quentin Halys gana el primer juego y domina 1-0

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