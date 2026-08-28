Racing - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Racing - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de agosto de 2026.
El Racing, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Elche este viernes a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Getafe, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|4
| Champions
| Betis
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Alavés
| 4
| 2
|6
| Conference League
| Atlético
| 4
| 2
|12
| Permanencia
| Racing
| 1
| 2
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
Onces iniciales probables
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Manu, Pablo Ramon, Jorge Salinas; Sergio Martinez, Gustavo Puerta, Andres Martin, Sergio Canales, Inigo Vicente, Asier Villalibre.
ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Federico Redondo, Victor Chust; Buba Sangare, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Facundo Buonanotte, German Valera; Ali Houary, Fer Nino.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/03/2025
| LaLiga2
| Elche
| 0-2
| Racing
|19/12/2024
| LaLiga2
| Elche
| 3-0
| Racing
|04/05/2024
| LaLiga2
| Racing
| 3-1
| Elche
|02/09/2023
| LaLiga2
| Racing
| 1-1
| Elche
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Villarreal
|31/05/2026
| LaLiga
| Racing
| 4-1
| Cadiz
|24/05/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Racing
|16/05/2026
| LaLiga
| Racing
| 4-1
| Valladolid
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|23/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Elche
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche