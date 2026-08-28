Racing - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Racing - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de agosto de 2026.

El Racing, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sardinero ante Elche este viernes a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Getafe, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 5 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 6 2 2 Champions Real Madrid 6 2 3 Champions Sevilla 6 2 4 Champions Betis 6 2 5 Europa League Alavés 4 2 6 Conference League Atlético 4 2 12 Permanencia Racing 1 2 18 Descenso Elche 1 2 19 Descenso Athletic Bilbao 0 2 20 Descenso Real Sociedad 0 2

Onces iniciales probables

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Manu, Pablo Ramon, Jorge Salinas; Sergio Martinez, Gustavo Puerta, Andres Martin, Sergio Canales, Inigo Vicente, Asier Villalibre.ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Federico Redondo, Victor Chust; Buba Sangare, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Facundo Buonanotte, German Valera; Ali Houary, Fer Nino.

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