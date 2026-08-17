Rafael Jodar - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Rafael Jodar - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(11) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista chileno Alejandro Tabilo(29) este lunes no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (7-5, 4-6, 7-5)
| Denis Shapovalov
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Arthur Fils
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lorenzo Musetti
Últimos Resultados de Alejandro Tabilo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alejandro Tabilo
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alejandro Tabilo
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Alejandro Tabilo