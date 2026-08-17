Rafael Jodar - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Rafael Jodar - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Rafael Jodar - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 19:03
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Madrid, 17 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(11) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista chileno Alejandro Tabilo(29) este lunes no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Rafael Jodar 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Alejandro Tabilo
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) Denis Shapovalov
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Rafael Jodar 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 6-3) Arthur Fils
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-3) Lorenzo Musetti

Últimos Resultados de Alejandro Tabilo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (3-6, 4-6) Alejandro Tabilo
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Hubert Hurkacz 2-0 (6-4, 7-6) Alejandro Tabilo
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Rafael Jodar 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Alejandro Tabilo
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Ben Shelton
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Terence Atmane 0-2 (3-6, 6-7) Alejandro Tabilo

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