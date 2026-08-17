Rafael Jodar - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Rafael Jodar - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(11) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista chileno Alejandro Tabilo(29) este lunes no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Rafael Jodar 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Alejandro Tabilo 06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) Denis Shapovalov 13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Rafael Jodar 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima 11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 6-3) Arthur Fils 09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar 07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-3) Lorenzo Musetti

Últimos Resultados de Alejandro Tabilo