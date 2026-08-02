Rafael Jodar - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Rafael Jodar - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(24) se enfrenta en Semifinal del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista chileno Alejandro Tabilo(30) este domingo no antes de las 02:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (1-6, 6-1, 6-4) Lorenzo Musetti 30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Kei Nishikori 28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (6-7, 3-6) Rafael Jodar 03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 1-3 (6-1, 6-7, 4-6, 4-6) Shintaro Mochizuki 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta

Últimos Resultados de Alejandro Tabilo