Rafael Jodar - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Rafael Jodar - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open
Rafael Jodar - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 2 agosto 2026 1:01
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Madrid, 2 de agosto de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(24) se enfrenta en Semifinal del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista chileno Alejandro Tabilo(30) este domingo no antes de las 02:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (1-6, 6-1, 6-4) Lorenzo Musetti
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-2) Kei Nishikori
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (6-7, 3-6) Rafael Jodar
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 1-3 (6-1, 6-7, 4-6, 4-6) Shintaro Mochizuki
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta

Últimos Resultados de Alejandro Tabilo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Ben Shelton
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Terence Atmane 0-2 (3-6, 6-7) Alejandro Tabilo
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) Tallon Griekspoor
22/07/2026 Estoril Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 4-6) Tiago Torres
18/07/2026 Swedish Open (Semifinal) Andrey Rublev 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Alejandro Tabilo

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