Rafael Jodar - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Rafael Jodar - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de agosto de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(24) se enfrenta en Semifinal del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista chileno Alejandro Tabilo(30) este domingo no antes de las 02:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-4)
| Lorenzo Musetti
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Kei Nishikori
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Rafael Jodar
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 1-3 (6-1, 6-7, 4-6, 4-6)
| Shintaro Mochizuki
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
Últimos Resultados de Alejandro Tabilo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Alejandro Tabilo
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-4)
| Tallon Griekspoor
|22/07/2026
| Estoril Open (Octavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Tiago Torres
|18/07/2026
| Swedish Open (Semifinal)
| Andrey Rublev
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-4)
| Alejandro Tabilo