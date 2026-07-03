Rafael Jodar - Shintaro Mochizuki, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Rafael Jodar - Shintaro Mochizuki: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

El tenista español Rafael Jodar(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Japonés Shintaro Mochizuki(151) este viernes no antes de las 13:30.

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-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) Felix Gill 02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev 31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta 29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-3 (6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 3-6) Rafael Jodar

-Últimos Resultados de Shintaro Mochizuki.