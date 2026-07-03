Rafael Jodar - Shintaro Mochizuki, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Rafael Jodar - Shintaro Mochizuki: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
El tenista español Rafael Jodar(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Japonés Shintaro Mochizuki(151) este viernes no antes de las 13:30.
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-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-0 (6-3, 6-3, 7-5)
| Felix Gill
|02/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (6-7, 1-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-3 (6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 3-6)
| Rafael Jodar
-Últimos Resultados de Shintaro Mochizuki.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Shintaro Mochizuki
| 3-0 (6-2, 7-6, 7-5)
| Ethan Quinn
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Shintaro Mochizuki
| 3-0 (6-3, 6-0, 6-0)
| Max Basing
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Clement Tabur
| 2-3 (6-1, 5-7, 6-2, 3-6, 1-6)
| Shintaro Mochizuki
|24/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Gauthier Onclin
| 1-2 (2-6, 6-4, 3-6)
| Shintaro Mochizuki
|22/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Vitaliy Sachko
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Shintaro Mochizuki