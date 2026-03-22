Rafael Jodar - Tomas Etcheverry, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Rafael Jodar - Tomas Etcheverry: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Rafael Jodar - Tomas Etcheverry: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 16:32
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Madrid, 22 de marzo de 2026.

El tenista Español Rafael Jodar(109) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open al tenista Argentino Tomas Etcheverry(32) este domingo a las 17:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aleksandar Vukic 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) Yannick Hanfmann
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-4) Benjamin Bonzi
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 7-6) Manoj Dhamne Manas
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

-Últimos Resultados de Tomas Etcheverry.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Zizou Bergs 0-2 (6-7, 6-7) Tomas Etcheverry
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Tomas Etcheverry 1-2 (3-6, 6-2, 6-7) Denis Shapovalov
22/02/2026 Rio Open (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) Tomas Etcheverry
22/02/2026 Rio Open (Semifinal) Tomas Etcheverry 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) Vit Kopriva
20/02/2026 Rio Open (Cuartos de final) Tomas Etcheverry 2-0 (7-6, 6-4) Jaime Faria

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