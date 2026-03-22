Rafael Jodar - Tomas Etcheverry, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Rafael Jodar - Tomas Etcheverry: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

El tenista Español Rafael Jodar(109) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open al tenista Argentino Tomas Etcheverry(32) este domingo a las 17:30.

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-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aleksandar Vukic 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar 19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) Yannick Hanfmann 17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Rafael Jodar 2-0 (6-4, 6-4) Benjamin Bonzi 17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 7-6) Manoj Dhamne Manas 06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

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