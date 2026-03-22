Rafael Jodar - Tomas Etcheverry, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Rafael Jodar - Tomas Etcheverry: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
El tenista Español Rafael Jodar(109) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open al tenista Argentino Tomas Etcheverry(32) este domingo a las 17:30.
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-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Aleksandar Vukic
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-1)
| Yannick Hanfmann
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Benjamin Bonzi
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Manoj Dhamne Manas
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
-Últimos Resultados de Tomas Etcheverry.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Tomas Etcheverry
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 1-2 (3-6, 6-2, 6-7)
| Denis Shapovalov
|22/02/2026
| Rio Open (Final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (6-3, 6-7, 4-6)
| Tomas Etcheverry
|22/02/2026
| Rio Open (Semifinal)
| Tomas Etcheverry
| 2-1 (4-6, 7-6, 7-6)
| Vit Kopriva
|20/02/2026
| Rio Open (Cuartos de final)
| Tomas Etcheverry
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jaime Faria