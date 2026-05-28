Raphael Collignon - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Raphael Collignon - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP
Raphael Collignon - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 28 mayo 2026 16:07
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Madrid, 28 de mayo de 2026.

El tenista Belga Raphael Collignon(62) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista estadounidense Ben Shelton(5) este jueves a las 17:05.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Raphael Collignon.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Raphael Collignon 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) Aleksandar Vukic
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Raphael Collignon 0-2 (6-7, 2-6) Casper Ruud
19/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 0-2 (3-6, 6-7) Raphael Collignon
17/05/2026 Bordeaux (Final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (5-7, 6-1, 7-6) Raphael Collignon
16/05/2026 Bordeaux (Semifinal) Raphael Collignon 2-0 (7-5, 6-1) Tallon Griekspoor

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) Ben Shelton
19/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Daniel Altmaier 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Ben Shelton
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Ben Shelton
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Nikoloz Basilashvili 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Ben Shelton
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Dino Prizmic

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