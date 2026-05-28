Raphael Collignon - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Raphael Collignon - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.

El tenista Belga Raphael Collignon(62) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista estadounidense Ben Shelton(5) este jueves a las 17:05.

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-Últimos Resultados de Raphael Collignon.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Raphael Collignon 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) Aleksandar Vukic 20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Raphael Collignon 0-2 (6-7, 2-6) Casper Ruud 19/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 0-2 (3-6, 6-7) Raphael Collignon 17/05/2026 Bordeaux (Final) Juan Manuel Cerundolo 2-1 (5-7, 6-1, 7-6) Raphael Collignon 16/05/2026 Bordeaux (Semifinal) Raphael Collignon 2-0 (7-5, 6-1) Tallon Griekspoor

-Últimos Resultados de Ben Shelton.