Raphael Collignon - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Raphael Collignon - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de mayo de 2026.
El tenista Belga Raphael Collignon(62) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista estadounidense Ben Shelton(5) este jueves a las 17:05.
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-Últimos Resultados de Raphael Collignon.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Raphael Collignon
| 3-0 (6-3, 6-3, 7-6)
| Aleksandar Vukic
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Raphael Collignon
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Casper Ruud
|19/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Raphael Collignon
|17/05/2026
| Bordeaux (Final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-1 (5-7, 6-1, 7-6)
| Raphael Collignon
|16/05/2026
| Bordeaux (Semifinal)
| Raphael Collignon
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Tallon Griekspoor
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-3 (3-6, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Ben Shelton
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (3-6, 6-4, 6-7)
| Ben Shelton
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Ben Shelton
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Dino Prizmic