Rayo Vallecano - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de febrero de 2026.
El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Athletic este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 61
| 25
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Villarreal
| 51
| 25
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 34
| 25
|15
| Permanencia
| Rayo
| 26
| 24
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 25
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Onces iniciales probables.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Fran Perez, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Unai Gomez, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|13/04/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Rayo
|01/12/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/05/2024
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Athletic Bilbao
|02/12/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Atlético
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP