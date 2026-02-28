Rayo Vallecano - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Rayo - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de febrero de 2026.

El Rayo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Athletic este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 61 25 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 51 25 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 8 Permanencia Athletic Bilbao 34 25 15 Permanencia Rayo 26 24 18 Descenso Mallorca 24 25 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 24

-Onces iniciales probables.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Fran Perez, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Unai Gomez, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 13/04/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Rayo 01/12/2024 LaLiga Rayo 1-2 Athletic Bilbao 25/05/2024 LaLiga Rayo 0-1 Athletic Bilbao 02/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo

-Últimos Resultados del Athletic.