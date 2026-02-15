Rayo Vallecano - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de febrero de 2026.

El Rayo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Atlético de Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Fran Perez, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Alejandro Baena, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez; Thiago Almada, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 24/04/2025 LaLiga Atlético 3-0 Rayo 22/09/2024 LaLiga Rayo 1-1 Atlético 31/01/2024 LaLiga Atlético 2-1 Rayo 28/08/2023 LaLiga Rayo 0-7 Atlético

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.