Rayo Vallecano - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Rayo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports

Madrid, 1 de diciembre de 2025.

El Rayo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Campo de Futbol de Vallecas ante el Valencia este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Gerard Gumbau, Oscar Valentin, Unai Lopez, Fran Perez, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez, Andre Almeida, Luis Rioja, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/04/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 07/12/2024 LaLiga Valencia 0-1 Rayo 12/05/2024 LaLiga Valencia 0-0 Rayo 19/12/2023 LaLiga Rayo 0-1 Valencia 03/04/2023 LaLiga Valencia 1-1 Rayo

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo

-Últimos Resultados del Valencia.