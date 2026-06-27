RD Congo - Uzbekistán, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: RD Congo - Uzbekistán: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de RD Congo, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. ante Uzbekistán este domingo a las 01:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Colombia, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Uzbekistán ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 5 - 0 cosechada contra Portugal, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Colombia 6 2 2 Clasificado Portugal 4 2 3 Tercero ¿? RD Congo 1 2 4 Eliminado Uzbekistán 0 2

-Onces iniciales probables.

RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.

UZBEKISTÁN: Abduvohid Nematov; Behruzjon Karimov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov, Sherzod Nasrulloev; Azizjon Ganiev, Odildzhon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov.

-Últimos Resultados de RD Congo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo

-Últimos Resultados de Uzbekistán.