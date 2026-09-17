Real Betis - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de septiembre de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Benito Villamarin ante Getafe este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|4
| Champions
| Sevilla
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Betis
| 12
| 5
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|15
| Permanencia
| Getafe
| 5
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 6
Onces iniciales probables
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia, Marc Bartra; Pablo Fornals, Isco, Facundo Bernal, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Troy Parrott.
GETAFE: David Soria; Djene, Johan Mojica, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero; Francho Serrano, Mario Martin, Ramon Terrats, Orel Mangala; Enes Unal, Martin Satriano.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|23/02/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Betis
|18/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Getafe
|04/02/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Getafe
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Lille
| 2-3
| Betis
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe