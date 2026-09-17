Real Betis - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de septiembre de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Benito Villamarin ante Getafe este jueves a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 18 6 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Atlético 13 6 4 Champions Sevilla 13 6 5 Europa League Betis 12 5 6 Conference League Alavés 10 6 15 Permanencia Getafe 5 5 18 Descenso Malaga 3 5 19 Descenso Villarreal 2 5 20 Descenso Elche 2 6

Onces iniciales probables

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia, Marc Bartra; Pablo Fornals, Isco, Facundo Bernal, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Troy Parrott.GETAFE: David Soria; Djene, Johan Mojica, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero; Francho Serrano, Mario Martin, Ramon Terrats, Orel Mangala; Enes Unal, Martin Satriano.

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