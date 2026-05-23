Real Betis - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de La Cartuja ante el Levante este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Adrian; Diego Llorente, Natan, Hector Bellerin, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Juan Hernandez.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero, Kervin Arriaga, Jon Olasagasti, Kareem Tunde, Pablo Martinez, Carlos Espi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Levante.