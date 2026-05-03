Real Betis - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de mayo de 2026.
El Betis, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Oviedo este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 50 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Alvaro Fidalgo, Pablo Fornals, Cedric Bakambu.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Nicolas Fonseca, Kwasi Sibo, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Haissem Hassan, Federico Vinas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo