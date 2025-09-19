Real Betis - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 19 de septiembre de 2025.

El Betis, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Espanyol 10 4 4 Champions Athletic Bilbao 9 4 5 Europa League Getafe 9 4 6 Conference League Villarreal 7 4 10 Permanencia Betis 6 5 17 Permanencia Real Sociedad 2 4 18 Descenso Levante 1 4 19 Descenso Mallorca 1 4 20 Descenso Girona 1 4

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Junior Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira, Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea, Goncalo Guedes.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/02/2025 LaLiga Betis 3-0 Real Sociedad 01/12/2024 LaLiga Real Sociedad 2-0 Betis 19/05/2024 LaLiga Betis 0-2 Real Sociedad 17/12/2023 LaLiga Real Sociedad 0-0 Betis 25/04/2023 LaLiga Betis 0-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Real Sociedad.