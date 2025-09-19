Real Betis - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 19 de septiembre de 2025.
El Betis, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Espanyol
| 10
| 4
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Getafe
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Villarreal
| 7
| 4
|10
| Permanencia
| Betis
| 6
| 5
|17
| Permanencia
| Real Sociedad
| 2
| 4
|18
| Descenso
| Levante
| 1
| 4
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 4
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Junior Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira, Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea, Goncalo Guedes.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/02/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Sociedad
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Betis
|19/05/2024
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Real Sociedad
|17/12/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Betis
|25/04/2023
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad