Real Betis - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de septiembre de 2025.
El Betis, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi, Pablo Marin, Brais Mendez; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/02/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Sociedad
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Betis
|19/05/2024
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Real Sociedad
|17/12/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Betis
|25/04/2023
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad