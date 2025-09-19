Real Betis - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de septiembre de 2025.

El Betis, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Antony, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi, Pablo Marin, Brais Mendez; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/02/2025 LaLiga Betis 3-0 Real Sociedad 01/12/2024 LaLiga Real Sociedad 2-0 Betis 19/05/2024 LaLiga Betis 0-2 Real Sociedad 17/12/2023 LaLiga Real Sociedad 0-0 Betis 25/04/2023 LaLiga Betis 0-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Real Sociedad.