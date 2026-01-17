Real Betis - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de enero de 2026.
El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 19
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Onces iniciales probables.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Giovani Lo Celso, Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Cedric Bakambu, Rodrigo Riquelme.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Daniel Parejo, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|13/04/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Villarreal
|15/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|10/03/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-3
| Villarreal
|13/08/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe