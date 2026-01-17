Real Betis - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Betis - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de enero de 2026.

El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 29 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 19

-Onces iniciales probables.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Giovani Lo Celso, Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Cedric Bakambu, Rodrigo Riquelme.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Daniel Parejo, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal 15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal 13/08/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona

-Últimos Resultados del Villareal.