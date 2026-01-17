Real Betis - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Betis - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: sábado, 17 enero 2026 20:16
Madrid, 17 de enero de 2026.

El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Marc Roca, Giovani Lo Celso; Antony, Ezequiel Avila, Pablo Fornals.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal
15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal
13/08/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona
10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe

