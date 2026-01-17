Real Betis - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de enero de 2026.
El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sergi Altimira, Marc Roca, Giovani Lo Celso; Antony, Ezequiel Avila, Pablo Fornals.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|13/04/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Villarreal
|15/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|10/03/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-3
| Villarreal
|13/08/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe