Real Madrid - Bayern Munich, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Bayern Munich: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Bayern Munich: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 7 abril 2026 16:09
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Madrid, 7 de abril de 2026.

El Real Madrid se enfrenta en Cuartos de final al Bayern Munich este martes a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Estadio Bernabeu.

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Ruediger, Francisco Garcia; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
BAYERN MUNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Jonathan Tah; Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Luis Diaz, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/05/2024 Champions Real Madrid 2-1 Bayern Munich
30/04/2024 Champions Bayern Munich 2-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético
17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid
14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City

-Últimos Resultados del Bayern Munich.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/03/2026 Champions Bayern Munich 4-1 Atalanta
10/03/2026 Champions Atalanta 1-6 Bayern Munich
28/01/2026 Champions PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munich
21/01/2026 Champions Bayern Munich 2-0 Union St.Gilloise
09/12/2025 Champions Bayern Munich 3-1 Sporting CP

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