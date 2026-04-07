Real Madrid - Bayern Munich, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Bayern Munich: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de abril de 2026.

El Real Madrid se enfrenta en Cuartos de final al Bayern Munich este martes a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Estadio Bernabeu.

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Ruediger, Francisco Garcia; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

BAYERN MUNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Jonathan Tah; Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Luis Diaz, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/05/2024 Champions Real Madrid 2-1 Bayern Munich 30/04/2024 Champions Bayern Munich 2-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City

-Últimos Resultados del Bayern Munich.