Real Madrid - Bayern Munich, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Bayern Munich: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de abril de 2026.
El Real Madrid se enfrenta en Cuartos de final al Bayern Munich este martes a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Estadio Bernabeu.
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Ruediger, Francisco Garcia; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
BAYERN MUNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Jonathan Tah; Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Luis Diaz, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/05/2024
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Bayern Munich
|30/04/2024
| Champions
| Bayern Munich
| 2-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
-Últimos Resultados del Bayern Munich.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/03/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-1
| Atalanta
|10/03/2026
| Champions
| Atalanta
| 1-6
| Bayern Munich
|28/01/2026
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-2
| Bayern Munich
|21/01/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 2-0
| Union St.Gilloise
|09/12/2025
| Champions
| Bayern Munich
| 3-1
| Sporting CP