Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de noviembre de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Celta de Vigo este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Kylian Mbappe.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Javi Galan, Hugo Burcio; Hugo Alvarez, Williot Swedberg, Pablo Duran.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Celta
|19/10/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|10/03/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Celta
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|04/11/2026
| Champions
| AEK Athens
| 2-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|21/10/2026
| Champions
| Real Madrid
| 4-1
| RB Leipzig
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Levante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta