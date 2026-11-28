Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de noviembre de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Deportivo Alavés este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 como local contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Deportivo, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde; Jude Bellingham, Arda Guler, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Brahim Diaz, Kylian Mbappe.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Ville Koski, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Antonio Blanco, Denis Suarez, Abderrahman Rebbach, Pablo Ibanez; Antonio Martinez, Mariano Diaz.

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