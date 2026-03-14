Real Madrid - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante el Elche este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 63 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Brahim Diaz, Vinicius Junior.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Victor Chust, Leo Petrot; Aleix Febas, Federico Redondo, German Valera, Martim Neto, Lucas Cepeda, Andre Silva.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|15/02/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Elche
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche