Real Madrid - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 14 marzo 2026 20:17
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Madrid, 14 de marzo de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante el Elche este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 63 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Brahim Diaz, Vinicius Junior.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Victor Chust, Leo Petrot; Aleix Febas, Federico Redondo, German Valera, Martim Neto, Lucas Cepeda, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
15/02/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Elche

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna
07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche

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