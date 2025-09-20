Real Madrid - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior; Gonzalo Garcia, Kylian Mbappe.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Javier Puado; Roberto Fernandez, Edu Exposito.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Real Madrid 21/09/2024 LaLiga Real Madrid 4-1 Espanyol 11/03/2023 LaLiga Real Madrid 3-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2025 Champions Real Madrid 2-1 Marseille 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Espanyol.