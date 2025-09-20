Real Madrid - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2025.
El Real Madrid, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior; Gonzalo Garcia, Kylian Mbappe.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Javier Puado; Roberto Fernandez, Edu Exposito.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Real Madrid
|21/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Espanyol
|11/03/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas