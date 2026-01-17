Real Madrid - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de enero de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 5 - 1 en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 29 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 18 20 Descenso Real Oviedo 13 19

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Guler; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Unai Vencedor, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Iker Losada, Etta Eyong.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta

-Últimos Resultados del Levante.