Real Madrid - Marsella, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 16 de septiembre de 2025.
El Real Madrid, situado en la 30a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Marsella este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Marsella ocupa el 22o lugar, llega tras en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Ajax
| 0
| 0
|2
| Arsenal
| 0
| 0
|3
| Atalanta
| 0
| 0
|4
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|5
| Atlético
| 0
| 0
|6
| Barcelona
| 0
| 0
|7
| Bayer Leverkusen
| 0
| 0
|8
| Bayern Munich
| 0
| 0
|9
| Benfica
| 0
| 0
|10
| Bodoe/Glimt
| 0
| 0
|11
| Borussia Dortmund
| 0
| 0
|12
| Chelsea
| 0
| 0
|13
| Club Brugge
| 0
| 0
|14
| Eintracht Frankfurt
| 0
| 0
|15
| FC Koebenhavn
| 0
| 0
|16
| Galatasaray
| 0
| 0
|17
| Inter
| 0
| 0
|18
| Juventus
| 0
| 0
|19
| Kairat Almaty
| 0
| 0
|20
| Liverpool
| 0
| 0
|21
| Manchester City
| 0
| 0
|22
| Marseille
| 0
| 0
|23
| Monaco
| 0
| 0
|24
| Newcastle United
| 0
| 0
|25
| Olympiacos
| 0
| 0
|26
| PSV Eindhoven
| 0
| 0
|27
| Pafos FC
| 0
| 0
|28
| Paris Saint-Germain
| 0
| 0
|29
| Qarabag FK
| 0
| 0
|30
| Real Madrid
| 0
| 0
|31
| SSC Napoli
| 0
| 0
|32
| Slavia Prague
| 0
| 0
|33
| Sporting CP
| 0
| 0
|34
| Tottenham Hotspur
| 0
| 0
|35
| Union St.Gilloise
| 0
| 0
|36
| Villarreal
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
MARSELLA: Geronimo Rulli; Amir Murillo, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Emerson; Pierre-Emile Hoejbjerg, Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood, Bilal Nadir, Timothy Weah, Pierre-Emerick Aubameyang.
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|24/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad