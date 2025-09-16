Real Madrid - Marsella, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Marsella: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions League
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Marsella: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions League - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 16 septiembre 2025 18:10

Madrid, 16 de septiembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la 30a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Marsella este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Marsella ocupa el 22o lugar, llega tras en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Ajax 0 0
2 Arsenal 0 0
3 Atalanta 0 0
4 Athletic Bilbao 0 0
5 Atlético 0 0
6 Barcelona 0 0
7 Bayer Leverkusen 0 0
8 Bayern Munich 0 0
9 Benfica 0 0
10 Bodoe/Glimt 0 0
11 Borussia Dortmund 0 0
12 Chelsea 0 0
13 Club Brugge 0 0
14 Eintracht Frankfurt 0 0
15 FC Koebenhavn 0 0
16 Galatasaray 0 0
17 Inter 0 0
18 Juventus 0 0
19 Kairat Almaty 0 0
20 Liverpool 0 0
21 Manchester City 0 0
22 Marseille 0 0
23 Monaco 0 0
24 Newcastle United 0 0
25 Olympiacos 0 0
26 PSV Eindhoven 0 0
27 Pafos FC 0 0
28 Paris Saint-Germain 0 0
29 Qarabag FK 0 0
30 Real Madrid 0 0
31 SSC Napoli 0 0
32 Slavia Prague 0 0
33 Sporting CP 0 0
34 Tottenham Hotspur 0 0
35 Union St.Gilloise 0 0
36 Villarreal 0 0

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
MARSELLA: Geronimo Rulli; Amir Murillo, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Emerson; Pierre-Emile Hoejbjerg, Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood, Bilal Nadir, Timothy Weah, Pierre-Emerick Aubameyang.

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad

Contador