Real Madrid 3 - 0 Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Rayo este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Bernardo Silva, Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Pedro Diaz, Gnangoro Bouare, Giorgi Tsitaishvili, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

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