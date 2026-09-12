Real Madrid 3 - 0 Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 12 septiembre 2026 21:45
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Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Real Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Bernabeu ante Rayo este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Bernardo Silva, Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Pedro Diaz, Gnangoro Bouare, Giorgi Tsitaishvili, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Sergio Camello.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
09/03/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
14/12/2024 LaLiga Rayo 3-3 Real Madrid
18/02/2024 LaLiga Rayo 1-1 Real Madrid

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo

43' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

43' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

43' Real Madrid intenta crear peligro.

43' Real Madrid intenta crear peligro.

43' El árbitro pita tiro libre a Unai López (Rayo Vallecano) por zancadillear a Alvaro Carreras.

43' El árbitro pita tiro libre a Unai López (Rayo Vallecano) por zancadillear a Alvaro Carreras.

37' Federico Valverde remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

37' Federico Valverde remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

42' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

42' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

42' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

42' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

41' Saque de portería para Real Madrid.

41' Saque de portería para Real Madrid.

41' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

41' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

41' Posesión de balón: Real Madrid: 74 %, Rayo Vallecano: 26 %.

41' Posesión de balón: Real Madrid: 74 %, Rayo Vallecano: 26 %.

41' Saque de portería para Rayo Vallecano.

41' Saque de portería para Rayo Vallecano.

41' Ocasión para Ibrahima Konate (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

41' Ocasión para Ibrahima Konate (Real Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

41' Yan Diomande (Real Madrid) saca el córner desde la izquierda.

41' Yan Diomande (Real Madrid) saca el córner desde la izquierda.

40' Florian Lejeune rechaza con éxito el disparo.

40' Florian Lejeune rechaza con éxito el disparo.

40' Un remate de Jude Bellingham es rechazado.

40' Un remate de Jude Bellingham es rechazado.

40' Gnangoro Bouare Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

40' Gnangoro Bouare Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

39' Vinicius Junior saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

39' Vinicius Junior saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

39' Pathe Ciss rechaza con éxito el disparo.

39' Pathe Ciss rechaza con éxito el disparo.

39' Un remate de Bernardo Silva es rechazado.

39' Un remate de Bernardo Silva es rechazado.

39' Centro de Vinicius Junior Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

39' Centro de Vinicius Junior Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

38' Real Madrid intenta crear peligro.

38' Real Madrid intenta crear peligro.

37' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje.

37' Pathe Ciss alivia la presión con un despeje.

37' Real Madrid intenta crear peligro.

37' Real Madrid intenta crear peligro.

35' Asistencia de Vinicius Junior en el gol.

35' Asistencia de Vinicius Junior en el gol.

37' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

37' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

35' Centro de Vinicius Junior Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

35' Centro de Vinicius Junior Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

35' ¡G O O O O O O L! - ¡Jude Bellingham ve puerta con la pierna derecha!

35' ¡G O O O O O O L! - ¡Jude Bellingham ve puerta con la pierna derecha!

35' Real Madrid intenta crear peligro.

35' Real Madrid intenta crear peligro.

35' Posesión de balón: Real Madrid: 70 %, Rayo Vallecano: 30 %.

35' Posesión de balón: Real Madrid: 70 %, Rayo Vallecano: 30 %.

34' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

34' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

34' Yan Diomande alivia la presión con un despeje.

34' Yan Diomande alivia la presión con un despeje.

34' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

34' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

34' Adria Pedrosa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

34' Adria Pedrosa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Bernardo Silva (Real Madrid) saca un córner en corto desde la derecha.

33' Bernardo Silva (Real Madrid) saca un córner en corto desde la derecha.

33' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

33' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

33' Real Madrid intenta crear peligro.

33' Real Madrid intenta crear peligro.

33' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

33' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

32' Real Madrid intenta crear peligro.

32' Real Madrid intenta crear peligro.

32' Saque de portería para Rayo Vallecano.

32' Saque de portería para Rayo Vallecano.

31' Yan Diomande (Real Madrid) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

31' Yan Diomande (Real Madrid) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

31' Real Madrid intenta crear peligro.

31' Real Madrid intenta crear peligro.

30' Remate de cabeza de Sergio Camello a puerta, que detiene con comodidad Thibaut Courtois.

30' Remate de cabeza de Sergio Camello a puerta, que detiene con comodidad Thibaut Courtois.

30' Centro de Adria Pedrosa Rayo Vallecano que llega con éxito a un compañero en el área.

30' Centro de Adria Pedrosa Rayo Vallecano que llega con éxito a un compañero en el área.

30' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

30' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

30' Posesión de balón: Real Madrid: 69 %, Rayo Vallecano: 31 %.

30' Posesión de balón: Real Madrid: 69 %, Rayo Vallecano: 31 %.

30' El árbitro pita tiro libre a Jude Bellingham (Real Madrid) por zancadillear a Gnangoro Bouare.

30' El árbitro pita tiro libre a Jude Bellingham (Real Madrid) por zancadillear a Gnangoro Bouare.

29' Saque de portería para Real Madrid.

29' Saque de portería para Real Madrid.

29' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

29' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

29' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.

29' Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.

28' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

28' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

28' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

28' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

28' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

27' Jude Bellingham rechaza con éxito el disparo.

27' Jude Bellingham rechaza con éxito el disparo.

27' Un remate de Álvaro García es rechazado.

27' Un remate de Álvaro García es rechazado.

27' Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

27' Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

27' Unai López saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

27' Unai López saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

27' Sergio Camello dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón.

27' Sergio Camello dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón.

26' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

26' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

26' Fuera de juego señalado a Denzel Dumfries (Real Madrid).

26' Fuera de juego señalado a Denzel Dumfries (Real Madrid).

26' Centro de Alvaro Carreras Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

26' Centro de Alvaro Carreras Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

26' Real Madrid intenta crear peligro.

26' Real Madrid intenta crear peligro.

25' Buen disparo de Vinicius Junior que va a puerta, pero detiene el portero.

25' Buen disparo de Vinicius Junior que va a puerta, pero detiene el portero.

25' Real Madrid intenta crear peligro.

25' Real Madrid intenta crear peligro.

25' Posesión de balón: Real Madrid: 73 %, Rayo Vallecano: 27 %.

25' Posesión de balón: Real Madrid: 73 %, Rayo Vallecano: 27 %.

24' El árbitro pita tiro libre a Adria Pedrosa (Rayo Vallecano) por zancadillear a Denzel Dumfries.

24' El árbitro pita tiro libre a Adria Pedrosa (Rayo Vallecano) por zancadillear a Denzel Dumfries.

24' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

24' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

24' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

24' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

23' Real Madrid intenta crear peligro.

23' Real Madrid intenta crear peligro.

23' El árbitro pita tiro libre a Unai López (Rayo Vallecano) por zancadillear a Jude Bellingham.

23' El árbitro pita tiro libre a Unai López (Rayo Vallecano) por zancadillear a Jude Bellingham.

22' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

22' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

22' Adria Pedrosa Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

22' Adria Pedrosa Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

22' Real Madrid intenta crear peligro.

22' Real Madrid intenta crear peligro.

21' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

21' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

21' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

21' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

21' Real Madrid intenta crear peligro.

21' Real Madrid intenta crear peligro.

21' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

21' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

21' Grave error defensivo cometido por Florian Lejeune.

21' Grave error defensivo cometido por Florian Lejeune.

20' Real Madrid intenta crear peligro.

20' Real Madrid intenta crear peligro.

20' Jude Bellingham hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Jude Bellingham hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

20' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

20' Posesión de balón: Real Madrid: 72 %, Rayo Vallecano: 28 %.

20' Posesión de balón: Real Madrid: 72 %, Rayo Vallecano: 28 %.

19' Real Madrid intenta crear peligro.

19' Real Madrid intenta crear peligro.

19' El árbitro pita tiro libre a Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano) por zancadillear a Alvaro Carreras.

19' El árbitro pita tiro libre a Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano) por zancadillear a Alvaro Carreras.

19' Real Madrid tiene el control del balón.

19' Real Madrid tiene el control del balón.

18' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

18' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

18' Una mala ejecución de Florian Lejeune propicia el gol del equipo rival.

18' Una mala ejecución de Florian Lejeune propicia el gol del equipo rival.

17' Asistencia de Kylian Mbappe en el gol.

17' Asistencia de Kylian Mbappe en el gol.

17' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

17' Emil Audero Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

17' ¡G O O O O O O L! - ¡Alvaro Carreras marca con la pierna izquierda!

17' ¡G O O O O O O L! - ¡Alvaro Carreras marca con la pierna izquierda!

17' Real Madrid intenta crear peligro.

17' Real Madrid intenta crear peligro.

17' Ibrahima Konate es penalizado por empujar a Álvaro García

17' Ibrahima Konate es penalizado por empujar a Álvaro García

16' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

16' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

16' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje.

16' Adria Pedrosa alivia la presión con un despeje.

16' Saque de portería para Real Madrid.

16' Saque de portería para Real Madrid.

16' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

16' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

15' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

15' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

15' Posesión de balón: Real Madrid: 73 %, Rayo Vallecano: 27 %.

15' Posesión de balón: Real Madrid: 73 %, Rayo Vallecano: 27 %.

14' Real Madrid ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

14' Real Madrid ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

14' ¡G O O O O O O L! - ¡Kylian Mbappe (Real Madrid) anota desde el punto de penalti con la pierna derecha! Emil Audero se tiró al lado equivocado.

14' ¡G O O O O O O L! - ¡Kylian Mbappe (Real Madrid) anota desde el punto de penalti con la pierna derecha! Emil Audero se tiró al lado equivocado.

13' PENALTI - Florian Lejeune (Rayo Vallecano) comete penalti por derribar a Alvaro Carreras.

13' PENALTI - Florian Lejeune (Rayo Vallecano) comete penalti por derribar a Alvaro Carreras.

13' Real Madrid intenta crear peligro.

13' Real Madrid intenta crear peligro.

13' Ibrahima Konate hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Ibrahima Konate hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

12' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

12' Real Madrid intenta crear peligro.

12' Real Madrid intenta crear peligro.

11' Saque de portería para Rayo Vallecano.

11' Saque de portería para Rayo Vallecano.

11' Federico Valverde remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

11' Federico Valverde remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

11' Vinicius Junior (Real Madrid) saca un córner en corto desde la derecha.

11' Vinicius Junior (Real Madrid) saca un córner en corto desde la derecha.

10' Gnangoro Bouare rechaza con éxito el disparo.

10' Gnangoro Bouare rechaza con éxito el disparo.

10' Un remate de Vinicius Junior es rechazado.

10' Un remate de Vinicius Junior es rechazado.

10' Real Madrid intenta crear peligro.

10' Real Madrid intenta crear peligro.

10' Posesión de balón: Real Madrid: 69 %, Rayo Vallecano: 31 %.

10' Posesión de balón: Real Madrid: 69 %, Rayo Vallecano: 31 %.

10' Buen disparo de Giorgi Tsitaishvili que va a puerta, pero detiene el portero.

10' Buen disparo de Giorgi Tsitaishvili que va a puerta, pero detiene el portero.

9' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

9' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

9' Saque de portería para Real Madrid.

9' Saque de portería para Real Madrid.

9' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

8' Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

8' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

8' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

8' Denzel Dumfries (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Sergio Camello.

8' Denzel Dumfries (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Sergio Camello.

7' Gnangoro Bouare hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Gnangoro Bouare hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Real Madrid intenta crear peligro.

7' Real Madrid intenta crear peligro.

6' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

6' Gnangoro Bouare alivia la presión con un despeje.

6' Real Madrid intenta crear peligro.

6' Real Madrid intenta crear peligro.

5' Pedro Diaz dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón.

5' Pedro Diaz dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón.

5' Andrei Ratiu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Andrei Ratiu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Real Madrid intenta crear peligro.

5' Real Madrid intenta crear peligro.

5' Posesión de balón: Real Madrid: 56 %, Rayo Vallecano: 44 %.

5' Posesión de balón: Real Madrid: 56 %, Rayo Vallecano: 44 %.

5' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

4' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

4' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

4' Andrei Ratiu alivia la presión con un despeje.

3' El árbitro pita tiro libre a Unai López (Rayo Vallecano) por zancadillear a Yan Diomande.

3' El árbitro pita tiro libre a Unai López (Rayo Vallecano) por zancadillear a Yan Diomande.

3' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Denzel Dumfries alivia la presión con un despeje.

3' Denzel Dumfries alivia la presión con un despeje.

3' Denzel Dumfries Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

3' Denzel Dumfries Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

2' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

2' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

2' Real Madrid intenta crear peligro.

2' Real Madrid intenta crear peligro.

1' Alvaro Carreras hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Alvaro Carreras hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

1' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

1' Thibaut Courtois alivia la presión con un despeje.

1' Thibaut Courtois alivia la presión con un despeje.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Real Madrid saca, y da comienzo el partido.

1' Real Madrid saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio Bernabeu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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