Real Madrid - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de enero de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Rodrygo, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Nelson Deossa, Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Real Madrid
|01/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Betis
|25/05/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-0
| Betis
|09/12/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|05/03/2023
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona