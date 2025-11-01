Real Sociedad - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Brais Mendez; Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-0 Athletic Bilbao 24/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Sociedad 13/01/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 30/09/2023 LaLiga Real Sociedad 3-0 Athletic Bilbao 15/04/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Athletic.