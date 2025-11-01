Real Sociedad - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Actualizado: sábado, 1 noviembre 2025 17:48

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Brais Mendez; Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-0 Athletic Bilbao
24/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Sociedad
13/01/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad
30/09/2023 LaLiga Real Sociedad 3-0 Athletic Bilbao
15/04/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK
19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca
01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao

