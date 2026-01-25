Real Sociedad - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
El Real Sociedad, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|2
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|3
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|7
| Permanencia
| Celta
| 32
| 20
|10
| Permanencia
| Real Sociedad
| 24
| 20
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Brais Mendez, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Oscar Mingueza; Williot Swedberg, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|21/12/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Real Sociedad
|20/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Real Sociedad
|19/08/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Celta
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao