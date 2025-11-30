Real Sociedad - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 30 de noviembre de 2025.
El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Villareal este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 14
|4
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|9
| Permanencia
| Real Sociedad
| 16
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aihen Munoz, Duje Caleta-Car; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes, Carlos Soler, Brais Mendez, Arsen Zakharyan, Ander Barrenetxea.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Ayoze Perez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Real Sociedad
|13/01/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Villarreal
|23/02/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-3
| Villarreal
|09/12/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 0-3
| Real Sociedad
|02/04/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo