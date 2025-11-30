Real Sociedad - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Publicado: domingo, 30 noviembre 2025 9:01

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Villareal este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 34 14
2 Champions Real Madrid 32 13
3 Champions Atlético 31 14
4 Champions Villarreal 29 13
5 Europa League Betis 21 13
6 Conference League Espanyol 21 13
9 Permanencia Real Sociedad 16 13
18 Descenso Girona 11 13
19 Descenso Levante 9 14
20 Descenso Real Oviedo 9 14

-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aihen Munoz, Duje Caleta-Car; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes, Carlos Soler, Brais Mendez, Arsen Zakharyan, Ander Barrenetxea.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Ayoze Perez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/04/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Real Sociedad
13/01/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Villarreal
23/02/2024 LaLiga Real Sociedad 1-3 Villarreal
09/12/2023 LaLiga Villarreal 0-3 Real Sociedad
02/04/2023 LaLiga Villarreal 2-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo

