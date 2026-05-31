Rhys Lawlor - Kanta Watanabe, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Rhys Lawlor - Kanta Watanabe: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys
Rhys Lawlor - Kanta Watanabe: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 10:02
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Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista Británico Rhys Lawlor(1490) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista Japonés Kanta Watanabe(0) este domingo a las 11:00.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Rhys Lawlor.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2025 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Max Exsted 2-1 (7-5, 4-6, 6-0) Rhys Lawlor

-Últimos Resultados de Kanta Watanabe.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Kanta Watanabe 0-2 (4-6, 3-6) Luis Guto Miguel

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