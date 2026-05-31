Rhys Lawlor - Kanta Watanabe, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Rhys Lawlor - Kanta Watanabe: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista Británico Rhys Lawlor(1490) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista Japonés Kanta Watanabe(0) este domingo a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Rhys Lawlor.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/07/2025 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Max Exsted 2-1 (7-5, 4-6, 6-0) Rhys Lawlor

-Últimos Resultados de Kanta Watanabe.