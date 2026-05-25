Roberto Bautista Agut - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Roberto Bautista Agut - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de mayo de 2026.
El tenista español Roberto Bautista Agut(117) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista estadounidense Brandon Nakashima(35) este lunes a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
|08/04/2025
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Brandon Nakashima
|21/06/2023
| Halle Open (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Roberto Bautista Agut
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (7-6, 3-6, 3-6)
| Zizou Bergs
|13/05/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Pedro Martinez
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Francesco Maestrelli
|30/04/2026
| Aix en Provence (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (6-4, 2-6, 4-6)
| Alejandro Tabilo
-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Nikoloz Basilashvili
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Alexander Blockx
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Brandon Nakashima
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Juan Manuel Cerundolo