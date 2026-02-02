Roberto Bautista Agut - Christopher O'Connell, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Roberto Bautista Agut - Christopher O'Connell: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de febrero de 2026.
El tenista Español Roberto Bautista Agut(89) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Australiano Christopher O'Connell(119) este lunes a las 20:45.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/08/2025
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-0 (6-4, 0-0)
| Christopher O'Connell
|22/02/2023
| Qatar Open (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (6-3, 6-7, 4-6)
| Christopher O'Connell
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Juncheng Shang
| 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
|13/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|27/08/2025
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6)
| Jacob Fearnley
|20/08/2025
| Winston-Salem Open (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Marton Fucsovics
|19/08/2025
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-0 (6-4, 0-0)
| Christopher O'Connell
-Últimos Resultados de Christopher O'Connell.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/01/2026
| Manama (Dieciseisavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Christopher O'Connell
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Christopher O'Connell
| 2-3 (6-4, 6-7, 7-6, 2-6, 3-6)
| Nishesh Basavareddy
|11/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Octavos de final)
| Jacob Fearnley
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Christopher O'Connell
|04/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Dane Sweeny
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-4)
| Christopher O'Connell
|03/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Christopher O'Connell
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Nikoloz Basilashvili