Roberto Bautista Agut - Christopher O'Connell, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Roberto Bautista Agut - Christopher O'Connell: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Open Sud de France
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 2 febrero 2026 19:46
Madrid, 2 de febrero de 2026.

El tenista Español Roberto Bautista Agut(89) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Australiano Christopher O'Connell(119) este lunes a las 20:45.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/08/2025 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 1-0 (6-4, 0-0) Christopher O'Connell
22/02/2023 Qatar Open (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) Christopher O'Connell

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Juncheng Shang 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0) Roberto Bautista Agut
13/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (3-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard
27/08/2025 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6) Jacob Fearnley
20/08/2025 Winston-Salem Open (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (4-6, 3-6) Marton Fucsovics
19/08/2025 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 1-0 (6-4, 0-0) Christopher O'Connell

-Últimos Resultados de Christopher O'Connell.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/01/2026 Manama (Dieciseisavos de final) Kyrian Jacquet 2-0 (6-3, 6-1) Christopher O'Connell
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Christopher O'Connell 2-3 (6-4, 6-7, 7-6, 2-6, 3-6) Nishesh Basavareddy
11/01/2026 Adelaide International, Qualification (Octavos de final) Jacob Fearnley 2-0 (7-6, 7-6) Christopher O'Connell
04/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Dane Sweeny 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) Christopher O'Connell
03/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Christopher O'Connell 2-0 (6-2, 6-3) Nikoloz Basilashvili

