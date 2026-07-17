Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de julio de 2026.
El tenista Argentino Roman Andres Burruchaga(67) se enfrenta en Semifinal del torneo Croatia Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(82) este viernes no antes de las 18:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2025
| Modena (Dieciseisavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
-Últimos Resultados de Roman Andres Burruchaga.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/07/2026
| Croatia Open (Cuartos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 2-1 (6-2, 2-6, 6-3)
| Camilo Ugo Carabelli
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Roman Andres Burruchaga
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Marco Cecchinato
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Roman Andres Burruchaga
|07/07/2026
| Braunschweig (Dieciseisavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Max Schoenhaus
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (7-6, 6-1, 6-0)
| Roman Andres Burruchaga
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/07/2026
| Croatia Open (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Titouan Droguet
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Ziga Sesko
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3)
| Daniel Merida Aguilar