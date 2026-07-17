Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Croatia Open
Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 17 julio 2026 17:32
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Madrid, 17 de julio de 2026.

El tenista Argentino Roman Andres Burruchaga(67) se enfrenta en Semifinal del torneo Croatia Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(82) este viernes no antes de las 18:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2025 Modena (Dieciseisavos de final) Roman Andres Burruchaga 0-2 (2-6, 4-6) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Roman Andres Burruchaga.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/07/2026 Croatia Open (Cuartos de final) Roman Andres Burruchaga 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) Camilo Ugo Carabelli
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 4-6) Roman Andres Burruchaga
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Marco Cecchinato 0-2 (1-6, 4-6) Roman Andres Burruchaga
07/07/2026 Braunschweig (Dieciseisavos de final) Roman Andres Burruchaga 0-2 (3-6, 3-6) Max Schoenhaus
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/07/2026 Croatia Open (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-1, 6-3) Titouan Droguet
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (5-7, 4-6) Daniel Merida Aguilar
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Ziga Sesko 0-2 (4-6, 1-6) Daniel Merida Aguilar
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3) Daniel Merida Aguilar

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