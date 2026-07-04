Ruien Zhang - Liv Zingg, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ruien Zhang - Liv Zingg: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista Chinesa Ruien Zhang(729) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista británica Liv Zingg(0) este sábado no antes de las 16:30.
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-Últimos Resultados de Ruien Zhang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Alisa Oktiabreva
| 2-1 (2-6, 6-2, 6-2)
| Ruien Zhang
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ilary Pistola
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ruien Zhang
|28/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final)
| Ruien Zhang
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Kanon Sawashiro
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Ruien Zhang
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-2)
| Yu-Chen Lin
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