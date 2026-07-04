Ruien Zhang - Liv Zingg, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ruien Zhang - Liv Zingg: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista Chinesa Ruien Zhang(729) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista británica Liv Zingg(0) este sábado no antes de las 16:30.

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-Últimos Resultados de Ruien Zhang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Alisa Oktiabreva 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) Ruien Zhang 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ilary Pistola 0-2 (3-6, 1-6) Ruien Zhang 28/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final) Ruien Zhang 0-2 (4-6, 5-7) Kanon Sawashiro 26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Ruien Zhang 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) Yu-Chen Lin

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