Sara Bejlek - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Sara Bejlek - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.

La tenista checa Sara Bejlek(35) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este miércoles a las 12:00.

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-Últimos Resultados de Sara Bejlek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Bejlek 2-0 (6-3, 6-2) Sloane Stephens 17/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Sara Bejlek 0-2 (1-6, 4-6) Emma Navarro 12/05/2026 Paris (Dieciseisavos de final) Sara Bejlek 0-2 (4-6, 0-6) Alina Charaeva 06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Laura Siegemund 2-0 (6-4, 6-4) Sara Bejlek 02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Sara Bejlek 0-2 (6-7, 2-6) Belinda Bencic

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.