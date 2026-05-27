Sara Bejlek - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Sara Bejlek - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de mayo de 2026.
La tenista checa Sara Bejlek(35) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este miércoles a las 12:00.
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-Últimos Resultados de Sara Bejlek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Bejlek
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sloane Stephens
|17/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Emma Navarro
|12/05/2026
| Paris (Dieciseisavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alina Charaeva
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Laura Siegemund
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Sara Bejlek
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Belinda Bencic
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Emerson Jones
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Iga Swiatek
| 1-2 (4-6, 6-2, 2-6)
| Elina Svitolina
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Iga Swiatek