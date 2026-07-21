Sara Sorribes Tormo - Alina Charaeva, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Sara Sorribes Tormo - Alina Charaeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de julio de 2026.

La tenista española Sara Sorribes Tormo(212) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista armenio/a Alina Charaeva(117) este martes no antes de las 14:00.

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-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Anna Bondar 2-0 (7-5, 6-4) Sara Sorribes Tormo 01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-1) Sara Sorribes Tormo 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-2, 6-3) Victoria Jimenez Kasintseva 06/06/2026 Makarska (Semifinal) Sara Sorribes Tormo 0-2 (2-6, 5-7) Maria Timofeeva 05/06/2026 Makarska (Cuartos de final) Noma Noha Akugue 0-2 (0-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo

-Últimos Resultados de Alina Charaeva.