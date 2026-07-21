Sara Sorribes Tormo - Alina Charaeva, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Sara Sorribes Tormo - Alina Charaeva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de julio de 2026.
La tenista española Sara Sorribes Tormo(212) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista armenio/a Alina Charaeva(117) este martes no antes de las 14:00.
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-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Sara Sorribes Tormo
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Victoria Jimenez Kasintseva
|06/06/2026
| Makarska (Semifinal)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Maria Timofeeva
|05/06/2026
| Makarska (Cuartos de final)
| Noma Noha Akugue
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Sara Sorribes Tormo
-Últimos Resultados de Alina Charaeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alina Charaeva
|13/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Alina Charaeva
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Victoria Jimenez Kasintseva
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-1)
| Alina Charaeva
|24/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Caroline Werner
| 1-2 (7-5, 4-6, 0-6)
| Alina Charaeva
|23/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elizabeth Mandlik
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alina Charaeva