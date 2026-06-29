Sara Sorribes Tormo - Victoria Jimenez Kasintseva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Sara Sorribes Tormo - Victoria Jimenez Kasintseva: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.

La tenista española Sara Sorribes Tormo(253) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista andorrana Victoria Jimenez Kasintseva(110) este lunes no antes de las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/06/2026 Makarska (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-1, 6-1) Victoria Jimenez Kasintseva

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/06/2026 Makarska (Semifinal) Sara Sorribes Tormo 0-2 (2-6, 5-7) Maria Timofeeva 05/06/2026 Makarska (Cuartos de final) Noma Noha Akugue 0-2 (0-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo 04/06/2026 Makarska (Octavos de final) Lola Radivojevic 0-2 (2-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo 02/06/2026 Makarska (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-1, 6-1) Victoria Jimenez Kasintseva 24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Sorribes Tormo 0-2 (4-6, 2-6) Tamara Korpatsch

-Últimos Resultados de Victoria Jimenez Kasintseva.