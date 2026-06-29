Sara Sorribes Tormo - Victoria Jimenez Kasintseva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Sara Sorribes Tormo - Victoria Jimenez Kasintseva: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA
Sara Sorribes Tormo - Victoria Jimenez Kasintseva: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 29 junio 2026 11:04
Seguir en

Madrid, 29 de junio de 2026.

La tenista española Sara Sorribes Tormo(253) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista andorrana Victoria Jimenez Kasintseva(110) este lunes no antes de las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Makarska (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-1, 6-1) Victoria Jimenez Kasintseva

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/06/2026 Makarska (Semifinal) Sara Sorribes Tormo 0-2 (2-6, 5-7) Maria Timofeeva
05/06/2026 Makarska (Cuartos de final) Noma Noha Akugue 0-2 (0-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo
04/06/2026 Makarska (Octavos de final) Lola Radivojevic 0-2 (2-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo
02/06/2026 Makarska (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-1, 6-1) Victoria Jimenez Kasintseva
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Sorribes Tormo 0-2 (4-6, 2-6) Tamara Korpatsch

-Últimos Resultados de Victoria Jimenez Kasintseva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/06/2026 Modena (Semifinal) Victoria Jimenez Kasintseva 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) Katarzyna Kawa
12/06/2026 Modena (Cuartos de final) Victoria Jimenez Kasintseva 2-0 (6-3, 7-6) Leyre Romero Gormaz
11/06/2026 Modena (Octavos de final) Victoria Jimenez Kasintseva 2-0 (6-2, 6-2) Varvara Lepchenko
09/06/2026 Modena (Dieciseisavos de final) Victoria Jimenez Kasintseva 2-0 (6-2, 6-4) Jessica Pieri
02/06/2026 Makarska (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-1, 6-1) Victoria Jimenez Kasintseva

Contador

Contenido patrocinado