Sara Sorribes Tormo - Victoria Jimenez Kasintseva, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Sara Sorribes Tormo - Victoria Jimenez Kasintseva: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
La tenista española Sara Sorribes Tormo(253) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista andorrana Victoria Jimenez Kasintseva(110) este lunes no antes de las 12:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Makarska (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Victoria Jimenez Kasintseva
-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/06/2026
| Makarska (Semifinal)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Maria Timofeeva
|05/06/2026
| Makarska (Cuartos de final)
| Noma Noha Akugue
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Sara Sorribes Tormo
|04/06/2026
| Makarska (Octavos de final)
| Lola Radivojevic
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Sara Sorribes Tormo
|02/06/2026
| Makarska (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Victoria Jimenez Kasintseva
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Tamara Korpatsch
-Últimos Resultados de Victoria Jimenez Kasintseva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2026
| Modena (Semifinal)
| Victoria Jimenez Kasintseva
| 1-2 (6-2, 4-6, 3-6)
| Katarzyna Kawa
|12/06/2026
| Modena (Cuartos de final)
| Victoria Jimenez Kasintseva
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Leyre Romero Gormaz
|11/06/2026
| Modena (Octavos de final)
| Victoria Jimenez Kasintseva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Varvara Lepchenko
|09/06/2026
| Modena (Dieciseisavos de final)
| Victoria Jimenez Kasintseva
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jessica Pieri
|02/06/2026
| Makarska (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Victoria Jimenez Kasintseva