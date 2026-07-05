Savva Rybkin - Kanta Watanabe, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Savva Rybkin - Kanta Watanabe: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista Ruso Savva Rybkin(1539) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista Japonés Kanta Watanabe(0) este domingo no antes de las 13:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Savva Rybkin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Savva Rybkin
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Ryan Cozad
|28/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final)
| Savva Rybkin
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Zangar Nurlanuly
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Savva Rybkin
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-2)
| Hyu Kawanishi
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Savva Rybkin
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Jan Chlodnicki
|01/09/2025
| US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Savva Rybkin
| 1-2 (4-6, 6-4, 0-6)
| Simon Caldwell
-Últimos Resultados de Kanta Watanabe.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Michael Antonius
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Kanta Watanabe
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Rhys Lawlor
| 1-2 (7-5, 2-6, 2-6)
| Kanta Watanabe
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Kanta Watanabe
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Luis Guto Miguel