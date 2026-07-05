Savva Rybkin - Kanta Watanabe, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Savva Rybkin - Kanta Watanabe: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Savva Rybkin - Kanta Watanabe: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 13:24
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista Ruso Savva Rybkin(1539) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista Japonés Kanta Watanabe(0) este domingo no antes de las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Savva Rybkin.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Savva Rybkin 0-2 (2-6, 2-6) Ryan Cozad
28/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Savva Rybkin 0-2 (1-6, 4-6) Zangar Nurlanuly
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Savva Rybkin 2-1 (3-6, 7-5, 6-2) Hyu Kawanishi
24/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Savva Rybkin 2-0 (7-5, 7-6) Jan Chlodnicki
01/09/2025 US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Savva Rybkin 1-2 (4-6, 6-4, 0-6) Simon Caldwell

-Últimos Resultados de Kanta Watanabe.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Michael Antonius 2-0 (6-3, 6-0) Kanta Watanabe
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Rhys Lawlor 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Kanta Watanabe
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Kanta Watanabe 0-2 (4-6, 3-6) Luis Guto Miguel

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