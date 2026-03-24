Sebastian Korda - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Sebastian Korda - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open
Sebastian Korda - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 24 marzo 2026 15:01
Madrid, 24 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Sebastian Korda(36) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Martin Landaluce(151) este martes a las 16:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Sebastian Korda.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Sebastian Korda
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-2 (0-6, 3-6) Sebastian Korda
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Sebastian Korda 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Alex de Minaur
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Sebastian Korda 2-0 (7-5, 6-0) Francisco Comesana
22/02/2026 Delray Beach Open (Final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 3-6) Sebastian Korda

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 7-6) Karen Khachanov
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Luciano Darderi 1-2 (3-6, 7-6, 4-6) Martin Landaluce
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Marcos Giron 0-2 (3-6, 6-7) Martin Landaluce
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-3, 5-7, 4-6) Martin Landaluce
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 6-4) Mackenzie McDonald

