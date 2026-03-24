Sebastian Korda - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Sebastian Korda - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de marzo de 2026.
El tenista Estadounidense Sebastian Korda(36) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open al tenista Español Martin Landaluce(151) este martes a las 16:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Sebastian Korda.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Sebastian Korda
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Sebastian Korda
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Korda
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Sebastian Korda
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Francisco Comesana
|22/02/2026
| Delray Beach Open (Final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Sebastian Korda
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Karen Khachanov
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Luciano Darderi
| 1-2 (3-6, 7-6, 4-6)
| Martin Landaluce
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Marcos Giron
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Martin Landaluce
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (6-3, 5-7, 4-6)
| Martin Landaluce
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mackenzie McDonald