Senegal - Irak, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Senegal - Irak: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Senegal, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el BMO Field de Toronto, en Canadá ante Irak este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Noruega, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Irak ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Francia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Francia 6 2 2 Clasificado Noruega 6 2 3 Tercero ¿? Senegal 0 2 4 Eliminado Irak 0 2

-Onces iniciales probables.

SENEGAL: Mory Diaw; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane.

IRAK: Ahmed Basil Fadhil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Marko Lawk Farji; Ahmed Qasem, Ali Al Hamadi, Ibrahim Bayesh.

-Últimos Resultados de Senegal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal

-Últimos Resultados de Irak.