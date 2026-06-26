Senegal 1 - 0 Irak, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Senegal, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el BMO Field de Toronto, en Canadá ante Irak este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Noruega, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Irak ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Francia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SENEGAL: Mory Diaw; Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra, Lamine Camara; Ibrahim Mbaye, Ismaila Sarr, Sadio Mane.

IRAK: Ahmed Basil Fadhil; Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh; Ahmed Qasem, Ali Al Hamadi, Ali Jasim.

-Últimos Resultados de Senegal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal

-Últimos Resultados de Irak.