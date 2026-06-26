Senegal 1 - 0 Irak, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 26 junio 2026 21:07
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Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Senegal, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el BMO Field de Toronto, en Canadá ante Irak este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra Noruega, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Irak ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Francia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
SENEGAL: Mory Diaw; Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra, Lamine Camara; Ibrahim Mbaye, Ismaila Sarr, Sadio Mane.
IRAK: Ahmed Basil Fadhil; Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh; Ahmed Qasem, Ali Al Hamadi, Ali Jasim.

-Últimos Resultados de Senegal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal
16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal

-Últimos Resultados de Irak.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq
17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway

4' Asistencia de Lamine Camara en el gol.

4' G O O O O O O L - Abdoulaye Seck (Senegal) conecta un cabezazo y anota.

4' Lamine Camara (Senegal) saca el córner desde la derecha.

3' Rebin Sulaka rechaza con éxito el disparo.

3' Un remate de Idrissa Gana Gueye es rechazado.

3' Lamine Camara (Senegal) saca el córner desde la derecha.

3' Senegal intenta crear peligro.

2' Senegal saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Senegal saca de banda en su mitad del campo.

2' Irak intenta crear peligro.

1' Irak saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Ibrahim Mbaye alivia la presión con un despeje.

1' Irak saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Senegal saca de banda en su mitad del campo.

1' Meteorología: cielo nublado.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Irak saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a BMO Field. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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