Sevilla - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Sevilla - Athletic | Estadísticas previas y alineaciones confirmadas
Madrid, 24 de enero de 2026.
El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 2 cosechada contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|10
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 24
| 20
|14
| Permanencia
| Sevilla
| 21
| 20
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Oso; Lucien Agoume, Djibril Sow, Juanlu Sanchez, Gabriel Suazo; Isaac Romero, Akor Adams.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Yuri Berchiche, Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Robert Navarro, Nico Williams, Alex Berenguer.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|16/03/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Athletic Bilbao
|29/09/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Sevilla
|19/05/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Sevilla
|04/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao