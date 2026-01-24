Sevilla - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Archivo - Sevilla - Athletic | Estadísticas previas y alineaciones confirmadas - EUROPA PRESS - Archivo

Madrid, 24 de enero de 2026.

El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 2 cosechada contra el Mallorca, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 10 Permanencia Athletic Bilbao 24 20 14 Permanencia Sevilla 21 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Oso; Lucien Agoume, Djibril Sow, Juanlu Sanchez, Gabriel Suazo; Isaac Romero, Akor Adams.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Yuri Berchiche, Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Robert Navarro, Nico Williams, Alex Berenguer.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 16/03/2025 LaLiga Sevilla 0-1 Athletic Bilbao 29/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Sevilla 19/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Sevilla 04/01/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Athletic.