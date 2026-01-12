Sevilla - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de enero de 2026.

El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Celta de Vigo este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 19 6 Conference League Betis 29 19 7 Permanencia Celta 26 18 14 Permanencia Sevilla 20 18 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 18 20 Descenso Real Oviedo 13 19

-Onces iniciales probables.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Juanlu Sanchez, Batista Mendy, Djibril Sow, Oso, Lucien Agoume; Alexis Sanchez, Ruben Vargas.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Williot Swedberg, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla 14/12/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Celta 17/03/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Celta 04/11/2023 LaLiga Celta 1-1 Sevilla 07/04/2023 LaLiga Sevilla 2-2 Celta

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.