Sevilla - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de noviembre de 2026.

El Sevilla, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Deportivo Alavés este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Getafe, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 6 - 1 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 27 11 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 11 6 Conference League Sevilla 17 11 11 Permanencia Alavés 12 11 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Malaga 5 11

Onces iniciales probables

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Chidera Ejuke, Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Felix Correia; Lucas Stassin, Robbie Ure.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolas Valentini, Angel Perez, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Lucas Boye, Antonio Martinez.

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