Sevilla - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: viernes, 12 septiembre 2025 16:00

Madrid, 12 de septiembre de 2025.

El Sevilla, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 9 3
2 Champions Athletic Bilbao 9 3
3 Champions Villarreal 7 3
4 Champions Barcelona 7 3
5 Europa League Espanyol 7 3
6 Conference League Getafe 6 3
7 Permanencia Elche 5 3
12 Permanencia Sevilla 3 3
18 Descenso Mallorca 1 3
19 Descenso Levante 0 3
20 Descenso Girona 0 3

-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Cesar Azpilicueta; Lucien Agoume, Batista Mendy, Juanlu Sanchez, Ruben Vargas, Alfon Gonzalez, Isaac Romero.
ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2023 LaLiga Elche 1-1 Sevilla
28/01/2023 LaLiga Sevilla 3-0 Elche

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla
18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche
18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis
01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche
25/05/2025 LaLiga Elche 2-0 Malaga

