Sevilla - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 12 de septiembre de 2025.
El Sevilla, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 3
|3
| Champions
| Villarreal
| 7
| 3
|4
| Champions
| Barcelona
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Espanyol
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Getafe
| 6
| 3
|7
| Permanencia
| Elche
| 5
| 3
|12
| Permanencia
| Sevilla
| 3
| 3
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Cesar Azpilicueta; Lucien Agoume, Batista Mendy, Juanlu Sanchez, Ruben Vargas, Alfon Gonzalez, Isaac Romero.
ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Sevilla
|28/01/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 3-0
| Elche
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|01/06/2025
| LaLiga
| Deportivo La Coruna
| 0-4
| Elche
|25/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Malaga