Sevilla - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 12 de septiembre de 2025.

El Sevilla, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez, Tanguy Nianzou, Marcao, Cesar Azpilicueta; Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Batista Mendy; Alfon Gonzalez, Isaac Romero, Ruben Vargas.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Ali Houary, Aleix Febas, Adria Pedrosa, Martim Neto; Rafa Mir, Andre Silva.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2023 LaLiga Elche 1-1 Sevilla 28/01/2023 LaLiga Sevilla 3-0 Elche

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Elche.