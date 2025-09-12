Sevilla - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 12 de septiembre de 2025.
El Sevilla, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Juanlu Sanchez, Tanguy Nianzou, Marcao, Cesar Azpilicueta; Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Batista Mendy; Alfon Gonzalez, Isaac Romero, Ruben Vargas.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Ali Houary, Aleix Febas, Adria Pedrosa, Martim Neto; Rafa Mir, Andre Silva.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Sevilla
|28/01/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 3-0
| Elche
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|01/06/2025
| LaLiga
| Deportivo La Coruna
| 0-4
| Elche
|25/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Malaga