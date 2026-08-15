Sevilla - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de agosto de 2026.
El Sevilla, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Rayo este sábado a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|2
| Champions
| Atlético
| 0
| 0
|3
| Champions
| Barcelona
| 0
| 0
|4
| Champions
| Celta
| 0
| 0
|5
| Europa League
| Alavés
| 0
| 0
|6
| Conference League
| Deportivo de A Coruna
| 0
| 0
|14
| Permanencia
| Rayo
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Sevilla
| 0
| 0
|19
| Descenso
| Valencia
| 0
| 0
|20
| Descenso
| Villarreal
| 0
| 0
Onces iniciales probables
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Ruben Vargas, Jon Guridi, Oso, Nico Guillen, Isaac Romero.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernandez, Ivan Balliu; Oscar Valentin, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|01/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Sevilla
|24/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Rayo
|05/02/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Sevilla
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo